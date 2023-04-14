Лідеру харківської організації «Потон» оголошено ще підозру у низці злочинів, серед них — держзрада

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 37-річному чоловіку за трьома статтями КК України.

За даними слідства, харків‘янин, відомий як лідер харківської організації «Потон» та блогер, нині проживає у Москві. Він знімає та викладає на свою сторінку у відомій соціальній мережі «TikTok» пропагандистські ролики, в яких підтримує країну-агресора.

У своїх проросійських відео він говорить про те, що «Москва и Киев — единый народ», «Россия, Украина, Беларусь — это всё святая Русь» та розповідає про «денацификацию в Украине». Своїми діями підозрюваний допомогає державі-агресору вести війну проти України на інформаційному фронті та формувати негативне ставлення до нашої держави у світі.

Згідно висновку експерта ННЦ ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса за результатами проведення судової лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи мовлення, у вказаних відеоматеріалах, розміщених підозрюваним, міститься інформація щодо виправдовування, підтримки, схвалення збройної агресії Російської Федерації проти України, що виражена у формі фактичних тверджень і оціночних суджень та має публічний характер.

Нині правоохоронці підозрюють чоловіка у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), публічних закликах до захоплення державної влади, розповсюдженні матеріалів із закликами до вчинення таких дій, вчиненому повторно (ч. 3 ст. 109 КК України), та створенні та поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Досудове розслідування — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура