Лікарка з Харкова, яка за гроші «рятувала» призовників, втралила роботу і попалася вдруге

Ленінський районний суд міста Харкова визнав колишню лікарку Харківської обласної військово-лікарської комісії винною в зловживанні впливом.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 10 жовтня.

4 серпня до жінки зателефонував знайомий і попросив консультації для одного призовника. Йшлося про висновки військово-лікарської комісії, щоби виключити молодого чоловіка з військового обліку і той міг виїхати за кордон.

Обвинуваченій запропонували 500 доларів за те, щоб вона вплинула на членів ВЛК, щоб ті виключили призовника з військового обліку. Вона погодилась і запевнила співпрозмовника, що без грошей пройти комісію і знятися з військового обліку неможливо. У подальшому обвинувачена отримала ці гроші.

У суді жінка визнала вину і просила затвердити угоду між нею і прокурором та погодилась на покарання у вигляді 34 тисячі гривень штрафу.

Ця громадянка вже не вперше притягується до кримінальної відповідальності.

Донедавна вона працювала лікарем-терапевтом лікарні №24 м. Харкова, та була членом Харківської обласної військово-лікарської комісії.

У листопаді минулого року її оштрафували на 68 тисяч гривень за аналогічні дії. Тоді лікарка хотіла 3 тисячі доларів за висновок про визнання чоловіка непридатним до військової служби за станом здоров’я.

На сьогодні обвинувачена є пенсіонеркою і офіційно ніде не працює.