Лікарку столичної поліклініки викрито у внесенні недостовірних даних у систему eHealth про СOVID-вакцинацію

Прокурорами Дарницької окружної прокуратури міста Києва спільно із слідчими Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві та оперативними співробітниками ГВБКОЗ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області викрито злочинну схему внесення недостовірних даних до електронної системи eHealth та виготовлення підроблених свідоцтв про вакцинацію від COVID-19 (ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 358 КК України).

В ході розслідування встановлено, що лікар однієї із районних поліклінік Дарницького району столиці, діючи у змові з іншими особами, вносила недостовірні дані до системи охорони здоров’я та в подальшому виготовляла підроблені свідоцтва про вакцинацію. Вказані «послуги» надавались за грошову винагороду у сумі 4000 гривень, а пошук клієнтів здійснювався із застосуванням анонімного каналу в «Telegram».

В межах слідства за місцями роботи та проживання фігурантів кримінального провадження проведено обшуки, під час яких виявлено та вилучено докази їх незаконної діяльності.

Досудове розслідування триває, вирішується питання про повідомлення учасникам злочинної схеми про підозру.

Також встановлюється коло осіб, які скористалися незаконними послугами.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура