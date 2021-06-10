Лікаря-акушер-гінеколога приватної клініки судитимуть через неналежне виконання професійних обов’язків

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням лікаря-акушер-гінеколога приватної клініки у неналежному виконані професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для пацієнта.

Так, у серпні 2019 року, до приватної клініки було госпіталізовано жінку, яка перебувала на 41 тижні вагітності.

У ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення операції лікарем-акушер-гінекологом порушено техніку операції «Кесарів розтин» та допущено дефект, що призвів до післяопераційних ускладнень і як наслідок видалення матки.

Дії лікаря-акушер-гінеколога кваліфіковано за ч. 1 ст. 140 КК України, тобто неналежне виконання своїх професійних обов’язків внаслідок несумлінного ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки для пацієнта у вигляді втрати органу та як наслідок втрати репродуктивної здатності.

Наразі обвинувальний акт відносно обвинуваченої скеровано до Солом’янського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі на строк до 2 років, або позбавленням волі на той самий строк.

Досудове розслідування здійснювалося співробітниками Слідчого управління ГУНП у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура