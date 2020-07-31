Лікаря, котрого розшукували за смерть породіллі в Хусті, знайшли у лікарні

Працівники Хустського відділу поліції розшукали чоловіка, який ухилявся від виконання вироку суду. Найближчим часом його буде доставлено до установи виконання покарань.

Працівники Хустського відділу поліції провели ряд заходів, в результаті яких встановили місцезнаходження лікаря Хустської районної лікарні.

Попередньо суд виніс чоловікові вирок, за яким його було визнано винним у неналежному виконанні професійних обов’язків. Йдеться про смерть породіллі, яка була пацієнткою даного лікаря. Судом медикові було призначено міру покарання — 1 рік позбавлення волі. Також чоловіка зобов’язали виплатити моральну та матеріальну шкоду родичам померлої. Проте медик переховувався від виконання вироку суду.

Вчора, 30 липня, працівники Хустського відділу поліції отримали інформацію, що розшукуваний може перебувати в місцевій лікарні, де його й виявили. Зараз, через незадовільний стан здоров’я лікаря, він перебуває під наглядом медиків. Також чоловік знаходиться під охороною поліцейських. Як тільки стан чоловіка покращиться, його буде доставлено до установи виконання покарань, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. // zakarpattya.net.ua