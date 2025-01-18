Ліквідовано агентурний осередок російських спецслужб, до складу якого входили співробітники Укрзалізниці та столичного метрополітену

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора двом громадянам повідомлено про підозру у державній зраді та виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії рф (ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, двоє громадян України – співробітники Укрзалізниці та метрополітену в 2014 році були завербовані представником уфсб по Калінінградській області. До 2022 року підозрювані приховано надавали йому інформацію про переміщення рухомого складу потягів із вантажами, що представляли інтерес для рф.

Після повномасштабного вторгнення вони надавали своєму куратору відомості про переміщення підрозділів ЗСУ, інформацію про наслідки влучань по міській інфраструктурі, а також готувались до проведення диверсійних дій по вказівці фсб.

За результатами проведення низки обшуків правоохоронці вилучили у підозрюваних арсенал зброї, набої, вибухівку, засоби зв’язку та комп’ютерну техніку, що використовувалась для спілкування з куратором.

Того ж дня їх затримано в порядку ст. 615 КПК України.

Під час документування злочину також встановлені факти виправдування фігурантами та їхнім близьким оточенням збройної агресії рф проти України і глорифікації її учасників. Брата одного із підозрюваних затримано та повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 КК України, матері – вручене повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 436-2 КК України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України за оперативного супроводу співробітників Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора