Ліквідовано канал втечі «ухилянтів» за кордон, яким скористався один з полтавських депутатів

У ході спецоперацій одразу у декількох областях України Служба безпека заблокувала три масштабні канали нелегального переправлення за кордон українських громадян призовного віку.

У результаті слідчо-оперативних дій затримано понад 10 організаторів нелегальних трафіків. За гроші вони пропонували потенційним призовникам виїхати за межі нашої держави під виглядом волонтерів. Вартість «квитка на втечу» становила від 3 тис. дол. і більше. Сума залежала від терміновості виїзду та соціального статусу клієнта.

Встановлено, що послугами із незаконного перетину кордону скористався один із полтавських депутатів.

За даними слідства, до організації схеми причетні двоє мешканців регіону. Вони «гарантували» чоловікам призовного віку безперешкодний перетин кордону під «маскою» водіїв логістичної організації, які перевозять гуманітарні вантажі. Для цього учасники схеми вносили недостовірні відомості до електронної системи «Шлях».

Ще одне злочинне угруповання, яке спеціалізувалося на нелегальному переправленні громадян через держкордон, знешкоджено на Волині. До його складу входило шестеро місцевих жителів. «Оформлюючи» незаконно своїх клієнтів як водіїв в електронній системі «Шлях», вони підготували декілька автівок для їх нелегального вивезення до ЄС. За наявною інформацією, ділки переправили за межі України до 100 осіб.

Ще один канал нелегальної міграції ліквідовано на Прикарпатті. Його організували троє мешканців Івано-Франківської та Львівської областей. Потенційним призовникам вони пропонували фіктивні документи учасників неіснуючих благодійних фондів. СБУ затримала зловмисників під час спроби незаконного «супроводу» через кордон 5 осіб.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушень. Кримінальні провадження відкрито за такими статтями Кримінального кодексу України:

ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Сімом фігурантам вже повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного у вигляді тримання під вартою.

Заходи з викриття і блокування злочинних схем проводили співробітники СБУ Полтавської, Волинської та Івано-Франківської областей за процесуального керівництва органів прокуратури.

Служба безпеки України