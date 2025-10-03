Ліквідовано масштабний канал збуту психотропів під виглядом препаратів для схуднення – вилучено «товар» на суму понад ₴52 млн

Зловмисники налагодили ввезення психотропних речовин, замаскованих під ліки, до України з країн Азії поза митним контролем. Надалі, тринадцятеро ділків, які діяли у Києві, Кіровоградській, Запорізькій та Одеській областях, перепаковували їх та реалізовували великими партіями через інтернет-магазин.

Масштабний канал постачання та оптового збуту психотропів на території України ліквідували працівники управління боротьби з наркозлочинністю та міграційної поліції главку поліції Києва спільно зі слідчими Голосіївського управління поліції.

В ході слідства встановлено, що до злочинного угруповання входило 13 осіб, кожен з яких виконував свою роль – від організації незаконного ввезення до зберігання та збуту.

Організували незаконний «бізнес» мешканець Київщини разом зі своєю співмешканкою. Вони забезпечували ввезення психотропу під виглядом капсул для схуднення з країн східної та центральної Азії в Україну поза митним контролем. Надалі ділки зберігали заборонені речовини у двох орендованих складських приміщеннях, а також організовували оптові поставки препаратів іншим учасникам групи по всій країні, які надалі збували їх через створений інтернет-магазин та на популярних інтернет-платформах.

Всі ці препарати фігуранти рекламували як «диво-засіб» із натуральним складом для легкого схуднення та швидкого результату без жодних зусиль.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили близько півмільйона пігулок із вмістом психотропної речовини – сибутрамін, та препарати з ознаками фальсифікації. Їх вартість за цінами «чорного» ринку становить понад 52,2 мільйона гривень.

Наразі, двом фігурантам слідчі вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, зберігання та збут особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах. Після завершення всіх експертиз буде вирішено питання щодо додаткової кваліфікації та повідомлення про підозру іншим учасникам злочинної схеми.

Відділ комунікації поліції Києва