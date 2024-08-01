Ліквідовано міжрегіональний наркосиндикат зі щомісячним обігом 40 мільйонів гривень (відео)

Правоохоронці провели понад 30 санкціонованих обшуків у Дніпропетровській та Запорізькій областях та припинили діяльність двох нарколабораторій. Члени міжрегіонального угруповання займалися виготовленням і збутом наркотиків та психотропів у великих масштабах. 15 учасникам злочинної організації слідчі повідомили про підозру.

Для ліквідації діяльності зловмисників оперативники ДВБ разом зі слідчими ГСУ ДБР провели спецоперацію з залученням працівників відділу швидкого реагування ДВБ, поліції особливого призначення, спецпризначенців Нацполіції КОРД, ТОР та Tac Team патрульної поліції, кінологів й інших поліцейських Дніпропетровщини та Запоріжжя.

Діяльність наркосиндикату організував 50-річний мешканець Запоріжжя разом з двома своїми спільниками – мешканцями Синельникового району Дніпропетровщини. Лідери наркогрупи відповідали за безперервне виробництво і налагодження шляхів збуту наркотовару через підконтрольних дилерів або телеграм-канали.

До злочинної діяльності вони залучили більше десятка чоловіків, які відповідали за збут і рекламу наркотичних засобів і психотропних речовин. Одним з учасників злочинної організації був колишній правоохоронець. Як правило, заборонений товар переправляли замовникам через пошту або шляхом закладок. А щоб не потрапити у поле зору поліції – використовували криптогаманці та банківські картки, зареєстровані на третіх осіб.

Щодня спільники збували близько півкілограма заборонених речовин. Відправки робили у різні куточки України. Щомісячний обіг наркотиків складав близько 40 мільйонів гривень.

Серед заборонених речовин, які збувались членами злочинної організації, були метамфетамін, гашиш, канабіс, пігулки екстазі, vape «HHC», солі PVP.

У фігурантів під час обшуків вилучили більше 20 кілограмів наркотиків та прекурсорів. А також приладдя для виготовлення та фасування наркотиків, банківські картки, гроші, чорнові записи, техніку та зброю.

14 фігурантів затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. 15 фігурантам вже оголошено про підозру, залежно від участі кожного, за наступними статтями Кримінального кодексу України:

– ч. 1 та ч. 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

– ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);

– ч. 3 ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів);

– ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Відповідно до інкримінованих статей фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Крім того, внутрішня безпека поліції перевіряє причетність ще одного правоохоронця до діяльності злочинної організації. Після аналізу отриманих доказів вирішуватиметься питання про надання оцінки його діям.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

(Коментар: речник ДВБ НП України Олександра Кузнєцова)

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України