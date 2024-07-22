Ліквідовано наймасштабнішу мережу наркодилерів, які через інтернет продавали «речовин» на ₴10 млн. на місяць (відео)

Поліцейські провели спецоперацію на території дев’яти регіонів України та затримали 14 наркодилерів. Всі вони вже за ґратами – їм обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Зловмисники розповсюджували наркотики та психотропи, використовуючи розгалужену мережу телеграм-каналів.

За допомогою месенджерів наркодилери отримували замовлення та оптимізували процес доставки «товару» покупцям через сервіси поштових відправлень і так звані закладки. Щомісячний дохід від продажу наркотичних речовин становив понад 10 млн грн. За результатами 50 санкціонованих обшуків на території дев’яти регіонів держави із незаконного обігу вилучено понад 20 кг солей Альфа-PVР, амфетамін, мефедрон, канабіс, пігулки MDMA, 200 LSD марок, вартість яких за цінами «чорного» ринку сягає понад 11 мільйонів гривень, а також готівку в різній валюті в сумі 2,8 млн грн, 8 автомобілів вартістю понад 170 тисяч доларів, зброю та набої до неї.

Під час проведення спецоперації правоохоронці за силової підтримки полків поліції особливого призначення та КОРДу Головних управлінь поліції в регіонах, а також бійців ТОР Управління патрульної поліції Сумщини, затримали 14 осіб у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.г

Слідчі повідомили їм про підозру за ч. 2, 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Суд обрав усім підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. За вчинене їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тривають заходи із викриття інших осіб, причетних до наркозлочинів.

Незаконну діяльність ділків знешкодили оперативники Департаментів боротьби з наркозлочинністю та кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції та профільними територіальними підрозділами поліції Харківщини, Донеччини, Одещини, Дніпропетровщини, Чернівеччини і м. Київ за сприяння Управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Харківській, Сумській, Донецькій, Одеській, Київській, Дніпропетровській, Чернівецькій, Миколаївській областях і м. Києві, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України. Послуги з продажу наркотиків та психотропів спільники рекламували через десятки телеграм-каналів.

Поліція проводить заходи із встановлення усіх осіб, причетних до цього злочинної діяльності, а також канали надходження наркотиків та прекурсорів.

За матеріалами Департаменту

боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України