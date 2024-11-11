Ліквідовано нові «схеми для ухилянтів»: серед затриманих посадовці МСЕК та лікарі ВЛК

Служба безпеки та слідчі Національної поліції ліквідували нові схеми ухилення від мобілізації, які діяли у різних регіонах України.

Серед затриманих – посадовці медико-соціальних експертних комісій та лікарень. За хабарі від 2 до 10 тис. доларів США вони допомагали військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних медвисновків.

У Кропивницькому:

«на гарячому» затримано хірурга – члена ВЛК, коли він одержував хабар за безпідставне визнання призовника непридатним до служби.

На Дніпропетровщині:

викрито очільницю відділення місцевої лікарні, яка брала хабарі за діагностику тяжких захворювань у близьких родичів військовозобов’язаних.

У подальшому це дозволяло ухилянтам втекти від мобілізації за кордон.

На Харківщині:

підозру отримала ще одна посадовиця МСЕК, учасниця масштабної схеми ухилення від призову, яку Служба безпеки викрила у жовтні цього року.

Перебуваючи на посаді лікаря-реабілітолога, вона фальсифікувала історію хвороб своїх клієнтів для призначення інвалідності.

За викритими фактами фігурантам повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі);

чч. 3, 4 ст. 358 (підроблення документів, використання підроблених документів, вчинені за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Нікопольської окружної прокуратури, Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону та Харківської обласної прокуратури.

Служба безпеки України