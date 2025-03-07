Ліквідовано ОЗГ шахраїв з Дніпропетровщини, які виманили в українців понад два мільйони гривень

Представляючись працівниками провідних українських мобільних операторів, зловмисники пропонували громадянам захистити їх номер від шахраїв. Для цього, за їх версією, потерпілим треба було перевипустити віртуальну картку і передати їм пароль від застосунку мобільного оператора.

Отримавши необхідне, зловмисники використовували віртуальні номери мобільних телефонів українців для входу в їх онлайн-банкінг і переводили наявні там кошти на свої банківські рахунки. Таким чином вони встигли ошукати мінімум двадцять громадян щонайменше на два мільйони гривень.

Організував оборудку 39-річний мешканець Кривого Рогу. У свою злочинну схему він залучив чотирьох виконавців, які раніше вже були засуджені за крадіжки та шахрайство. Взамін на вирішення дрібних проблем своїх підлеглих, ватажок вимагав тотального підкорення. Він залякав виконавців своїх злочинів настільки, що один з них навіть переписав на нього свою квартиру.

З метою конспірації, шахраї постійно змінювали номери телефонів та переїжджали, і скоювали злочини в різних областях країни, однак оперативники Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області встановили особи та місцеперебування усіх зловмисників.

Поліцейські провели 11 санкціонованих обшуків за місцем проживання й роботи фігурантів в Кривому Розі та Дніпрі, в ході яких вилучили компʼютери та мобільні телефони з доказами скоєних злочинів. Слідчі поліції оголосили всім пʼяти зловмисникам про підозру за заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману (шахрайство), вчинене організованою групою (ч. 5 ст. 190 Кримінального Кодексу України).

Наразі організатора оборудки взято під варту, а іншим учасникам організованої групи обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Їм загрожує до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво в провадженні — Офіс Генерального прокурора.

Департамент комунікації Національної поліції України

(за матеріалами Головного слідчого управління)