Ліквідовано підпільну типографію, де виготовляли фальшиві паспорти для «легалізації» росіян в Україні та ЄС

Служба безпеки спільно з Національною поліцією заблокувала ще одну міжрегіональну схему виготовлення і продажу підроблених документів України.

У результаті комплексних заходів у декількох областях нашої держави викрито організатора оборудки і 3-х його спільників.

Зловмисники пропонували своїм клієнтам фальшиві паспорти, водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів і державні акти права власності на землю.

Серед клієнтів були громадяни рф, які на підставі фейкових документів намагалися «легалізуватися» в Україні або виїхати до Євросоюзу.

Вартість підробки залежала від складності документа і терміновості його виготовлення. Так, наприклад, за одну фейкову ID-картку громадянина України ділки просили 1,1 тис. дол., а фейкове посвідчення водія продавали за 600 дол. При цьому, щомісяця фігуранти виконували від 100 і більше «замовлень».

Крім того, вони виготовляли фіктивні висновки медкомісій щодо непридатності до військової служби за станом здоров’я. Таку послугу ділки оцінювали від 5 до 10 тис. дол.

За даними слідства, незаконну діяльність організував мешканець Києва. Підпільну типографію облаштував у спеціально орендованій квартирі в Рівному, де розмістив обладнання для друку бланків та нанесення голографічних зображень.

Для конспірації ділки відправляли готову підробку своєму спільнику з Бучі, а він вже переправляв її «замовникам» через популярні поштові сервіси.

Пошуком клієнтів займався ще один учасник «схеми» – мешканець Харкова. Там же перебував приватний нотаріус, який брав участь в оборудках і «заочно» видавав довіреності.

Під час більше 150 обшуків у підпільному «цеху», а також за адресами проживання і роботи фігурантів у Київській, Рівненській, Харківській, Одеській і Закарпатській областях виявлено:

бланки фальшивих документів;

обладнання для виготовлення підробок та нанесення на них голографічних захисних елементів;

печатки і штампи, які використовували у незаконній діяльності.

Наразі організатору схеми, його «кур’єру» з Бучі, а також двом спільникам з Рівного і Харкова повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

чч. 2, 3 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів).

Двоє із вищевказаних фігурантів уже перебувають під вартою. Також планується повідомлення про підозру ще одному учаснику схеми із Рівного і нотаріусу з Харкова.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України