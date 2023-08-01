Ліквідовано підпільний «паспортний стіл», де підробляли документи для легалізації іноземців в Україні та ЄС

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Служба безпеки заблокувала міжрегіональну схему серійного виготовлення і продажу підроблених українських документів.

У результаті спецоперації у Вінницькій, Львівській, Одеській, Харківській і Донецькій областях затримано організатора оборудки та 8-х його спільників. Серед них – колишній посадовець розформованої міліції.

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Зловмисники пропонували своїм клієнтам фальшиві паспорти, посвідки на тимчасове проживання в Україні та посвідчення водіїв.

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Вартість підробки становила від 8 до 14 тис. грн за «документ». Сума залежала від його типу і терміновості виготовлення.

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Враховуючи сотні «замовлень», щомісяця ділки отримували «прибуток» до 6 млн грн.

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За наявними даними, серед основних клієнтів «сервісу» були й іноземці, які на підставі фейкових документів хотіли легалізуватися в Україні або виїхати до Євросоюзу.

Під час слідства встановлено, що незаконну діяльність організували декілька мешканців Одеси. А підпільний цех вони облаштували у своїх спільників – у спеціально орендованій квартирі у середмісті Львова.

Для пошуку клієнтів створили «рекламну» сторінку в Інстаграм, де пропонували власний перелік нелегальних «послуг».

Так, наприклад, одну підроблену ID-картку громадянина України ділки продавали, в середньому, за 11 тис. грн.

Готову «продукцію» розсилали по регіонах своїм спільникам, які в подальшому переадресовували її на поштові адреси «замовників».

Середній обсяг разової «оптової партії» підроблених документів в одну область становив від 100 до 500 одиниць фальшивок.

При понад 30 обшуках на підпільному «виробництві», у місцях зберігання та фасування підробок, а також за адресами проживання фігурантів виявлено:

  • бланки фальшивих документів;
  • обладнання для нанесення голографічних захисних елементів;
  • мобільні телефони та комп’ютери з доказами злочинних дій;
  • печатки і штампи, які використовували у незаконній діяльності;
  • іноземну валюту, отриману від злочинної діяльності.

На підставі зібраних доказів усім фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 і ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів);
  • ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Судом обрано для них запобіжні заходи у виді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ у Вінницькій області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.

Служба безпеки України

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