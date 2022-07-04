Ліквідовано потужний канал незаконної легалізації росіян, які втекли з РФ в Україну
Служба безпеки знешкодила організоване угруповання, яке займалось протиправною легалізацією іноземців в нашій державі. Його клієнтами були громадяни росії та країн з підвищеною терористичною загрозою з Близького Сходу та Центральної Азії.
За даними СБУ, нелегалів могли використовувати спецслужби рф для проведення підривної діяльності в ході повномасштабної агресії проти України.
Встановлено, що незаконну діяльність організував заступник начальника Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області. Чиновник налагодив механізм безпідставного оформлення українських документів для нелегалів.
Під його керівництвом учасники схеми «гарантували» іноземцям видачу посвідок на тимчасове або постійне проживання в Україні, а також посвідчення біженців.
Крім того, ділки обіцяли нелегалам працевлаштування у Києві та Львові у сервісах швидкої доставки.
Вартість послуг зловмисників становила від $10 до 15 тис. з людини, в залежності від країни походження, типу документа і термінів його оформлення.
За даними слідства, частина нелегалів намагалась в подальшому виїхати до країн ЄС.
У Києві затримано організатора схеми та його спільника на одержанні чергової суми неправомірної вигоди у розмірі $10 тис.
В результаті обшуків за місцями роботи та проживання затриманих правоохоронці виявили майже 13 млн у гривневому еквіваленті.
Наразі зловмисникам повідомлено про підозру за:
- ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України),
- ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Триває розслідування для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання.
Заходи з блокування проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.Tweet