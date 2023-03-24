Ліквідовано схему зі збуту контрафактної тютюнової та алкогольної продукції на суму понад ₴12,1 млн.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури припинено злочинну діяльність групи осіб, які займалися збутом підакцизних товарів (ст. 204 КК України).

За даними слідства, чоловіки з середини 2022 року організували на території Київської області продаж контрафактних тютюнових виробів відомих брендів без марок акцизного податку. Цю продукцію вони поставляли з Чернівецької області до Київщини, де в подальшому реалізовували через мережу магазинів роздрібної торгівлі.

За результатами проведення санкціонованих обшуків за місцями зберігання та збуту підакцизної продукції з незаконного обігу вилучено майже 200 тис. пачок тютюнових виробів та рідини для заправки електронних цигарок. Також, в ході обшуків вилучено понад 1,5 тис. літрів контрафактного алкоголю. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 12,1 млн грн.

На даний час у рамках розслідування призначено відповідні експертизи, встановлюються всі обставини протиправної діяльності та причетні до неї особи.

Досудове розслідування здійснюється детективами територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області.

Київська обласна прокуратура