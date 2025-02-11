Ліквідовано ще 4 «схеми для ухилянтів»: серед затриманих – російська рецидивістка, яка видавала себе за чоловіка

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували нові схеми ухилення від мобілізації. За результатами комплексних заходів у різних регіонах України затримано 4-х організаторів оборудок.

За хабарі від 3 до 20 тис. доларів США вони оформлювали ухилянтам підроблені документи або переправляли їх за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Так, у Києві «на гарячому» затримано громадянку рф, яка організувала канал втечі військовозобов’язаних до Євросоюзу як водіїв міжнародних рейсів.

Для конспірації фігурантка діяла під виглядом чоловіка – зробила коротку зачіску, вдягала чоловічий одяг та представлялася видуманим ім’ям.

За даними слідства, до вчинення цього злочину росіянка вже притягалась раніше до кримінальної відповідальності за викрадення людей та шахрайства.

На Львівщині підозру отримав 32-річний місцевий мешканець, який пропонував потенційним призовникам втекти за кордон «в обхід» пунктів пропуску.

Зловмисник запевняв своїх клієнтів, що за межами України їх зустріне його спільник, який допоможе ухилянтам «легалізуватися» в країнах ЄС.

В Полтавській області затримано місцевого жителя, який вирішив підзаробити на «торгівлі» фіктивними меддовідками про інвалідність.

Для підробки документів фігурант використовував особисті зв’язки серед лікарів.

У Тернополі військова контррозвідка СБУ затримала місцевого ділка, який за допомогою спільників у ТЦК «списував» ухилянтів з військового обліку за станом здоров’я.

За всіма фактами фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон та замах на вчинення цього злочину).

Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській, Львівській і Полтавській областях спільно з Нацполіцією за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, Львівської та Полтавської обласних прокуратур, а також Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Служба безпеки України