Ліквідовано ще одну нелегальну тютюнову фабрику, до функціонування якої причетна ОЗГ підпільних виробників

Учасники угруповання налагодили роботу масштабної мережі нелегальних виробництв у Київській, Миколаївській та Вінницькій областях. Щомісячний тіньовий прибуток зловмисників становив 30 млн грн.

На початку липня оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції затримали організаторів злочинної організації, які «забезпечували» всю Україну фальсифікованими цигарками. Вони налагодили функціонування мережі підпільних фабрик, що знаходилися в Київській та Миколаївській областях.

Щоб охопити якомога більшу територію для постачання на споживчий ринок фальсифікату, фігуранти розмістили склади зберігання у кількох регіонах країни, куди власне й доставляли підпільну продукцію.

Зловмисники продавали цигарки через сайти та телеграм-канали лише гуртовими партіями під виглядом торгових марок з США, Великої Британії та Нідерландів. Серед покупців – роздрібні торговці та оптовики, як легальні, так і підпільні.

На початку липня поліцейські затримали організаторів тіньового бізнесу. Загалом 12 учасників злочинної організації отримали підозри. Тоді правоохоронці вилучили продукції та промислові лінії для виробництва на суму понад 1 000 000 доларів США, а також понад 3 000 000 гривень.

Днями, під час подальших слідчих та розшукових заходів, поліцейські встановити місце знаходження ще однієї фабрики – у Вінницькій області, неподалік від кордону з Молдовою. Як і попередні виробництва, вона була оснащена промисловими лініями, камерами відеонагляду та мініелектропідстанціями.

Ця тютюнова «справа» приносила його організаторам до 30 млн грн прибутку на місяць, при цьому вони не сплачували жодних податків до бюджету. Частину грошей порушники вкладали в розвиток «бізнесу», решту – витрачали на придбання нерухомості, елітних транспортних засобів та комфортне життя.

За результатами слідчих дій поліцейські виявили 23 000 пачок цигарок без марок акцизного податку України та під логотипами відомих торгових марок. Серед вилученого також виробнича лінія, два пакувальні станки, дві тонни тютюну, мобільні телефони та чорнові записи. Загальна сума вилучених товарів та устаткування становить понад 5 000 000 гривень. Заходи з викриття підпільного цеху на Вінниччині проводилися спільно з УСР у Львівській області Нацполіції.

Загальна потужність знешкоджених Національною поліцією підпільних виробництв, функціонування яких забезпечувала злочинна організація, сягає 120 000 пачок цигарок на добу. Наразі проводяться подальші заходи щодо встановлення повного кола осіб, причетних до нелегального бізнесу. Триває досудове слідство.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України