Ліквідовано злочинну організацію, члени якої незаконно заволодівали авто з арештмайданчиків столиці

Фігуранти використовували підроблені документи правоохоронних органів й отримували в користування транспортні засоби. Один зі спільників допомагав перереєструвати автомобілі на ім’я підставних осіб та під іншими державними номерами, щоб у подальшому їх продати.

Незаконну діяльність злочинної організації викрили працівники Департаменту карного розшуку спільно зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та силової підтримки працівників полку поліції особливого призначення главку поліції Київської області. До її складу входило четверо осіб: 45-річний організатор, 48-річний співорганізатор та 36-річний й 40-річний співучасники.

Поліцейські встановили, що члени злочинної організації здійснювали систематичне незаконне заволодіння автомобілями, які знаходились на території арештмайданчиків. Ділки використовували підроблені рішення суду, державних виконавців та слідчих аби отримувати у користування транспортні засоби. Після цього здійснювали перереєстрацію автівок на ім’я підставних осіб та під іншими державними номерами аби у подальшому продавати транспортні засоби.

Поліцейські провели санкціоновані обшуки за адресами проживання спільників, у результаті яких вилучено мобільні телефони, печатки, чорнові записи щодо викрадених автомобілів та близько 500 грам речовини рослинного походження.

Слідчі Нацполіції повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28, 3 ст. 289 ККУ (Незаконне заволодіння транспортним засобом, вчиненого у складі злочинної організації ), ч. 2, 4 ст. 358 (Використання завідомо підробленого документа), ч. 1, 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) та ч. 2 ст. 365-2 (Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) Кримінального кодексу України.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді цілодобового та нічного домашніх арештів. Відповідно до санкції найтяжчої статті їм загрожує від восьми до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Крім того, відносно зазначених осіб вже скеровано обвинувальний акт до Дніпровського районного суду міста Києва за вчинення аналогічних злочинів.

Департамент комунікації Національної поліції України

(за матеріалами Департаменту карного розшуку НПУ)