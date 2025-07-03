Ліквідовано злочинну організацію «Краснобалівські», яка щомісячно заробляла ₴20 млн на наркоторгівлі

Поліцейські викрили п’ятьох учасників угруповання, які налагодили схему збуту наркотиків та психотропів по всій території держави. Правоохоронці провели 41 обшук та ліквідували організацію. Фігурантів затримано та оголошено підозри.

Протиправну діяльність організованого угруповання знешкодили оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції у співпраці зі співробітниками управлінь боротьби з наркозлочинністю в Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській та Черкаській областях за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Криворізька наркорганізація «Краснобалівські» діяла ще з 1990-х років та мала розгалужену мережу розповсюдження наркотиків на території всіх регіонів країни. Організатором виявився 39-річний раніше судимий житель столиці, який неодноразово затримувався за вчинення наркозлочинів, однак звільнявся з-під варти шляхом внесення застави. Обвинувальні акти відносно останнього перебувають на розгляді в суді.

Не зважаючи на це, чоловік продовжив злочинну діяльність, пов’язану з незаконним обігом наркотичних засобів.

«Робота» ґрунтувалася на суворій ієрархії з чітким розподілом функцій – від організаторів та координаторів до безпосередніх виконавців. Спільники налагодили повний цикл виготовлення канабісу – від культивації у спеціально облаштованих закритих лабораторіях до вирощування рослин конопель на відкритому ґрунті. За один сезон зловмисники могли виготовити понад 500 кг готової до збуту наркопродукції. «Товар» розповсюджували по всій території України, використовуючи послуги логістичних компаній та створюючи «мастерклади». Крім того, наркоділки займалися реалізацією серед «клієнтів» психотропних речовин MDMA, alpha-PVP та кокаїну. Щомісячно учасники організації реалізовували до 5 тисяч доз кокаїну, отримуючи понад 8 мільйонів гривень прибутку.

Для маскування наркобізнесу спільники вдавалися до низки заходів. Зокрема, створили та адміністрували закриті Telegram-канали, де приймали роздрібні «замовлення» наркотовару, надавали геомітки «закладок» та комунікували з покупцями. Оплату за наркотики та психотропи приймали виключно безготівковим способом на банківські картки підставних осіб (дропів). Частину отриманих коштів також переказували на криптогаманці.

Орієнтовний щомісячний дохід злочинного угруповання від наркоторгівлі перевищує 20 мільйонів гривень. Кошти, отримані від протиправної діяльності, зловмисники витрачали на власні потреби, зокрема елітне житло та автомобілі.

Правоохоронці за силової підтримки бійців підрозділу тактико-оперативного реагування Департаменту патрульної поліції, поліції особливого призначення Головних управлінь Нацполіції в м. Києві, Кіровоградській та Черкаській областях із залученням кінологів главку Києва, провели понад 40 обшуків на території столиці, Київської, Дніпропетровської, Одеської та Черкаської областей за адресами проживання, місцями перебування та у транспортних засобах фігурантів, а також за місцем здійснення злочинної діяльності. За результатами проведення слідчих дій виявили та вилучили майже 90 кг канабісу, мобільні телефони, банківські картки, «чорнові» записи, готівку на загальну суму, еквівалентну 2,4 мільйонам гривень, 12 автомобілів та боєприпаси.

Поліцейські затримали п’ятьох учасників злочинної організації, у тому числі й організатора, в порядку ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі поліції повідомили наркоділкам про підозру за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Всім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України