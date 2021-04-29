Ліквідувано міжрегіональне угруповання, яке організувало виготовлення і збут наркотичних та психотропних речовин

До складу стійкого організованого злочинного угруповання входило більше десятка осіб. Поліцейські провели 8 санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів, вилучені речові докази їх злочинної діяльності.

Члени злочинного угруповання мали чіткий розподіл ролей та протягом 2020 – 2021 років займалися збутом наркотичних речовин через мережу закладчиків.

Охочі придбати заборонені у вільному доступі сильнодіючі лікарські засоби, метадон та психотропи через чат-боти у мобільних додатках зв’язувались з операторами та робили замовлення. Коли гроші поступали на банківську картку, оператор відправляв замовнику фото з місцями закладок.

У кожній області працювали люди, які робили закладки за замовленнями.

Національна поліція України