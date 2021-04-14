Лисичанського «серійного» шахрая, який під виглядом продажу продукції городництва ошукав 82 містян, засуджено до максимального строку
За підтримання публічного обвинувачення та принципової позиції прокурорів Лисичанської окружної прокуратури Луганської області місцевого мешканця визнано винним та засуджено до 5 років позбавлення волі за таємне викрадення чужого майна та вчинення ряду шахрайств (ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 190 КК України).
Під час судового розгляду сторона обвинувачення довела, що зловмисник упродовж липня-жовтня 2019 року вчинив на території Лисичанська 82 факти шахрайств. Використовуючи довіру містян, які хотіли придбати за ціною нижче ринкової продукцію городництва – картоплю, капусту та цибулю – брав стовідсоткову оплату чи часткову передоплату за неіснуючий товар та обіцяв найближчим часом його доставити, а в подальшому зникав.
Отримані обманним шляхом кошти засуджений витрачав на власний розсуд. Загальна сума завданої потерпілим матеріальної шкоди становить понад 70 тис. гривень.
Крім цього, доведено вину чоловіка у викраденні мобільного телефона у місцевого мешканця.
Прокурори надали Лисичанському міському суду Луганської області беззаперечні докази вчинення інкримінованих злочинів.
Зазначимо, що це вже четверта судимість чоловіка, зокрема за злочини проти власності.
Пресслужба Луганської обласної прокуратуриTweet