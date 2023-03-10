Лісничий держпідприємства за безперешкодне вивезення деревини вимагав і отримав 24 тис. грн.
Шевченківською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо лісничого за фактом одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднаного з вимагання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що у січні 2023 року лісничий одного з держпідприємств Харківщини, яке не відноситься до сфери управління Держлісагентства України, організував схему з метою власного збагачення.
Шлях підзаробітку службовець обрав незаконний: він вимагав від чоловіка немаленьку суму за безперешкодні відпуск та вивезення дерев з території лісництва.
Аби зробити все «офіційно», лісничий сказав клієнту, що він передасть йому деревини на 28 тис. грн, але через бухгалтерський облік він оформив вивезення дерев на суму лише 4 тис. грн.
У свою чергу, 24 тис. грн підуть у кишеню лісничому, оминаючи бухгалтерський облік лісогосподарства.
Наприкінці січня цього року під час передачі 24 тис. грн правоохоронці затримали службову особу.
Його судитимуть у Богодухівському районному суді Харківської області.
Досудове розслідування проводив СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України та Управління СБУ в Харківській області.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Харківська обласна прокуратураTweet