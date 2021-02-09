Лісовим ресурсам Харківщини завдано шкоду майже на 6 млн. 300 тис. грн. – повідомлено про підозру начальнику залізничної дільниці

За процесуального керівництва Сахновщинського відділу Первомайської місцевої прокуратури повідомлено про підозру начальнику дільниці залізничної дороги за фактом службової недбалості, яке спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Як повідомив керівник Первомайської місцевої прокуратури Сергій Сотник, з початку 2019 року по середину 2020 року начальник дільниці залізничної дороги в Сахновщинському районі, будучи службовою особою державного підприємства, неналежно виконуював свої службові обов’язки, а саме не складав будь–яких актів та не повідомляв своє керівництво про відсутність зауважень та лісопорушень на закріпленій за ним території, допустив самовільну вирубку дерев на загальну суму майже 6 млн 300 тис. грн. Наразі досудове розслідування триває.



Досудове розслідування здійснює відділення СВ відділу поліції №1 Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюється співробітниками Лозівського міжрайонного відділу управління Служби безпеки України в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури