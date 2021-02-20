Листоноша привласнювала кошти пенсіонерів, які просили допомогти оплатити комуналку
Поліцейські Київщини повідомили про підозру працівниці пошти за привласнення коштів громадян
Злочинну діяльність колишнього працівника пошти викрили співробітники Вишгородського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Києво-Святошинської місцевої прокуратури.
Правоохоронці встановили, що працівниця пошти, яка перебувала на посаді листоноші, привласнювала кошти, які їй надавали пенсіонери, котрі не мали змоги самостійно оплатити комунальні послуги. 46-річна жінка не передавала отримані гроші до відділення пошти для подальшого внесення у щоденний касовий звіт та перерахування на рахунок одержувача, а забирала собі.
Зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 (Шахрайство), ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Максимальний термін покарання який загрожує жінці — ув’язнення на строк до п’яти років.
Відділ комунікації поліції Київської областіTweet