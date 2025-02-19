Лукашенківська Білорусь продає в ЄС олію з ріпака, вивезеного рашистами з окупованої Херсонщини: розслідування
Білоруське підприємство «Агропродукт» використовує сировину, вивезену з тимчасово окупованих Росією районів Херсонської області, і постачає готову продукцію – ріпакову олію – до країн Євросоюзу.
Як з’ясували журналісти проєкту «Схеми» (Радіо Свобода) у співпраці з литовськими, латвійськими та білоруськими партнерами, однією з таких країн є Литва – попри те, що з літа минулого року там діє заборона на ввезення білоруських продуктів харчування, в тому числі ріпакової олії.
Згідно з даними Федеральної державної інформаційної системи «Зерно», у 2023 році із захопленої росіянами частини Херсонщини до Білорусі вивезли майже 5 тис. тонн насіння ріпаку. Там його отримувачами стали п’ять компаній, серед яких – «Агропродукт». Це один із найбільших виробників ріпакової олії, яка експортується до ЄС.
Логістичні компанії у Латвії та Литві у розмові з журналістами підтвердили співпрацю з білоруським «Агропродуктом». А ця компанія, за інформацією розслідувачів, є пов’язаною з чинною владою Білорусі – зокрема, її директор Олег Теслюк в одному з інтерв’ю хвалився зв’язками у владних структурах. Проте на запитання щодо ріпаку з окупованих територій України Теслюк відмовився відповідати. // ГлавкомTweet