Львів’янин під виглядом омивача скла перевозив контрафактний спирт на майже ₴4,5 млн.

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно громадянина, якому інкримінують незаконне придбання, зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового, а також використання завідомо підробленого документа (ч. 1 ст. 204, ч. 4 ст. 358 КК України).

За даними слідства, у лютому 2021 року львів’янин придбав понад 22 тонни етилового спирту без жодних документів і перевозив його у 112 пластмасових бочках. Патрульні поліцейські зупинили вантажний автомобіль, який перевозив незаконний товар. Під час перевірки водій надав правоохоронцям товарно-транспортну накладну, відповідно до якої у вантажівці мало бути понад 20 тонн зимового автомобільного омивача скла.

Під час огляду місця події слідчо-оперативна група виявила, що в бочках рідина, схожа на спирт етиловий. Це підтвердив висновок експерта, проте вміст бочок не відповідає ДСТУ спиту. Орієнтовна вартість вилученої рідини – майже 4,5 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим управлінням ДФС у Рівненській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Рівненської обласної прокуратури