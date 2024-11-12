Львівʼянці дали рік увʼязнення за лайки під фото російських військових

Сихівський районний суд міста Львова визнав місцеву жительку винною глорифікації учасників збройної агресії проти України.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 7 листопада.

У листопаді 2022-го в соцмережі «Одноклассники» жінка вподобала і тим самим поширила фото російського військовослужбовця із георгіївською стрічкою на рукаві та дописом про те, що «папочка вернулся домой».

У серпні 2023 року реакцією «вважає класним» обвинувачена повторно поширила фото російської військовослужбовиці єфрейтора Музаєвої, які, начебто, врятувала життя трьомстам солдатам РФ.

У судовому засіданні жінка вину визнала повністю. Вона пояснила, що в «Однокласниках» спостерігала за родичами, котрі проживають у Росії, Ізраїлі та інших країнах, час від часу поширювала інформацію, що зʼявлялася в неї на сторінці. Вона запевнила суд, що не надавала перевагу військовому РФ, а лише підтримувала те, що батько-військовий повернувся додому, до сімʼї. Суть допису про жінку-окупанта вона не пригадує. Обвиунувачена виправувалась, що часто приходить із роботи замученою та має поганий зір і могла поширити картинку, не розгледівши зміст, а військової форми ЗСУ та РФ вона не розрізняє.

Жінка підкреслювала, що сприяла слідчим і добровільна дала для огляду свою техніку. Будучи викритою вона зробила на потреби ЗСУ переказ на суму 5000 гривень і додаток «Однокласники» видалила.

У неї в Москві проживає двоюрідна сестра. 2 квітня і 3 травня 2022 року вона писала їй про ракетні удари по Львову, зазначаючи, що, нібито, обстріляли військові обʼєкти, можливі місця зберігання зброї та військової техніки. У судовому засіданні жінка сказала, що не володіє інформацією про розміщення зброї та військової техніки, однак, чому повідомляла сестрі про обстріли по таких місцях, пояснити не могла. Переконувала тільки, що більше такого робити не буде і просила суворо її не карати.

Обвинувачена народилась у Львові і працювала монтажницею радіоапаратури та приладів у приватній компанії і за місцем роботи характеризувалася позитивно, раніше не судима.

Обставинами, які помʼякшують покарання, суд врахував визнання вини та активне сприяння розкриттю злочину.

Разом із тим, суд не прийняв щире катяттм обвинуваченої, оскільки, даючи показання, вона намагалася переконати суд у тому, що поширила публікації несвідомо і випадково.

Грошовий переказ на користь ЗСУ, на думку суду, не може розцінюватися як додаткова помʼякшуюча обставина, оскільки захист Батьківщини є конституційним обовʼязком кожного громадянина України, котрий полягає не тільки у веденні бойових дій, але і вжитті заходів щодо забезпечення будь-яких потреб держави, повʼязаних правовим режимом воєнного стану.

Жінку засудили до 1 року позбавлення волі. До набрання вироком законної сили запобіжний захід їй не обирався.