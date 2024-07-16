Львів’янин отримав 5 років ув’язнення за втечу з військової частини, попри бажання воювати

Солдат понад місяць був відсутній на службі

Яворівський районний суд Львівщини визнав львів’янина Олега Ч. винним у втечі з місця військової служби та призначив йому п’ять років тюрми, попри бажання засудженого надалі воювати.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2024 року, львів’янин Олег Ч. проходив військову службу під час мобілізації у одній з військових частин. У грудні 2023 року солдат самовільно покинув територію військової частини та понад місяць був відсутній на службі. Щодо Олега Ч. порушили кримінальну справу через втечу.

У суді він визнав свою провину та просив врахувати, що він є учасником бойових дій, має бойову травму та хоче надалі служити у ЗСУ. Обвинувачений просив призначити йому покарання, не пов’язане із позбавленням волі.

Справу розглянула Наталія Швед, яка дослідила усі матеріали та визнала Олега Ч. винним у втечі з місця служби. На думку судді, для виправлення львів’янина та попередження нових правопорушень варто ув’язнити його на п’ять років. Вирок ще можна оскаржити. // Zaxid.net