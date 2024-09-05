Львів’янин з підробленими документами зареєструвався як ФОП та легалізував кошти, отримані від фіктивної діяльності

Прокурори Львівської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 39-річного львів’янина. Йому інкримінують використання підроблених документів, вчинення незаконних дій з іншими засобами доступу до банківських рахунків, з метою їх використання, подання для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця документів, які містять неправдиві відомості та легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом (ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачений подав до органів ДМС підроблені документи з вигаданими анкетними даними для видачі нібито втраченого паспорта. При цьому, до фіктивних документів долучив своє фото.

Згодом за такою ж схемою отримав ідентифікаційний код та паспорт для виїзду за кордон. Відтак, вся інформація по документах була внесена у відповідні державні реєстри.

Окрім цього, чоловік за допомогою підроблених документів на вигадану особу зареєструвався як фізична особа-підприємець. Також пізніше відкрив рахунки у банківських установах для здійснення своєї незаконної підприємницької діяльності.

Разом з тим, на один із рахунків фіктивного ФОПа надходили кошти від нібито здійснення підприємницької діяльності – продажу товарів (надання послуг). Загалом, мова йде про понад 500 тис. грн. В подальшому обвинувачений переказав ці кошти, отримані злочинним шляхом, на інші банківські рахунки, чим легалізував їх.

Досудове розслідування здійснювали детективи БЕБ у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури