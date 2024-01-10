Львів’янин, звільнившись під заставу, знову зайнявся незаконним переправленням ухилянтів через кордон

Це вже друга підозра, оголошена зловмиснику. У попередньому випадку суд обрав чоловіку запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 500 тисяч гривень. Сплативши вказану суму, підозрюваний знову взявся за старе.

Жителя Львова віком 65 років вкотре викрили співробітники Управління міграційної поліції у Львівській області спільно з оперативниками 7-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України та слідчими Самбірського районного відділу поліції, за процесуального керівництва Самбірської окружної прокуратури.

Як встановили правоохоронці, він знову організував для чотирьох військовозобов’язаних громадян України, мешканців Львова та області віком від 24 до 57 років, незаконне переправлення через державний кордон. Свої «послуги» зловмисник оцінив у чотири тисячі доларів з кожного «клієнта».

Зокрема, підозрюваний інструктував своїх «клієнтів», забезпечував їх доставку до кордону України з Республікою Польща, тимчасове проживання, а також надавав послуги з перевезення.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Цього разу суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 1,2 мільйони гривень.

Відділ комунікації поліції Львівської області