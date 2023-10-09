Львів’янина судитимуть за службове підроблення та заволодіння бюджетними коштами на суму понад ₴1,3 мільйона

Зловмисника, 38-річного львів’янина, директора будівельного підприємства, викрили слідчі відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління поліції Львівщини, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Як встановили правоохоронці, у 2021 році між підприємством-підрядником та одним з комунальних підприємств міста Самбір був укладений договір щодо проведення робіт з укріплення лівого берега річки Дністер.

Проте, директор підприємства-підрядника вніс в акти виконаних робіт неправдиві відомості щодо використаних матеріалів, значно завищивши їх вартість та заволодівши у такий спосіб коштами з бюджету Львівської обласної ради на суму більше ніж один мільйон триста тисяч гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України та ч.1 ст.366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України, завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Львівської області