Львівська адвокатка за $7500 сприяла уникненню мобілізації військовозобов’язаних

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Правоохоронці встановили, що адвокатка організувала схему фіктивного працевлаштування чоловіків задля ухилення від призову. За скоєне підозрюваній загрожує до дев’яти років ув’язнення.

Як встановили правоохоронці, 33-річна львів’янка за винагороду в сумі 7500 доларів пообіцяла «клієнту» вплинути на керівництво одного з державних підприємств для фіктивного працевлаштування. Це забезпечувало б чоловіку бронювання та надавало можливість у подальшому перетнути державний кордон в умовах воєнного стану.

Зловмисницю викрили слідчі відділення поліції № 2 Стрийського районного управління поліції спільно зі співробітниками Управління Служби безпеки України, за процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури.

Фігурантці повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України та ч.3 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Невдовзі суд обере підозрюваній запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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