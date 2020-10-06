Львівські патрульні виявили особу, яка перебуває в розшуку за тяжкий злочин

Вчора, близько 22-ї години, патрулюючи в центральній частині міста, на площі Міцкевича екіпаж 2 батальйону виявив підозрілого в нетверезому стані.

Патрульні встановили особу чоловіка і з’ясувалося, що 36-річного мешканця Полтавської області розшукує Святошинський відділ поліції міста Києва.

Чоловік ховається від суду за скоєння злочину за ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) ККУ. Карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.

Чоловіка доставили у Галицький відділ поліції і повідомили ініціатора розшуку. // Вартові еспресо