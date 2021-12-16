Львівські патрульні врятували 23-річну жінку, яку намагався вбити чоловік

Потерпілій вдалося вирватися і відчинити двері та вибігти до патрульних.

Сьогодні, близько 1-ї години ночі патрульні 4 батальйону отримали виклик на вулицю Комарова у Львові. Зі слів заявників, у будинку відбувається конфлікт.

Про це повідомили у Патрульній поліції Львова.

“Коли поліцейські приїхали на місце події, то почули жіночі крики про допомогу. Вони вирахували, що вони лунають з квартири на першому поверсі. Жінка просила не вбивати її і благала порятунку. На вікнах помешкання були грати, двері зачинені. Патрульні з’ясували, що квартиру орендують і негайно знайшли власника та попросили приїхати на місце. Також, туди скерували підрозділ ДСНС”, – йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, поліцейські побачили через вікно, що чоловік б’є жінку. Вони дали йому вказівку припинити протиправні дії.

“У жінки на руках були рани від укусів, розбите обличчя та інші ушкодження. 23-річна потерпіла розповіла, що вона змогла вибити у її співмешканця ніж, з яким він на неї накинувся. Жінку шпиталізували до медичного закладу”, – повідомили у поліції.

Патрульні затримали 23-річного мешканця цієї квартири.

У кімнатах все було розкидано і в плямах бурого кольору.

Поліцейські виявили два згортки в ізоляційній стрічці та вагу із залишками порошкоподібної речовини. В другій кімнаті на підлозі лежав пакетик з кристалічною речовиною світло-бордового кольору.

“Чоловік поводився неадекватно і в нього різко змінювався настрій. Він зізнався, що вживає наркотики. Його шпиталізували до спеціального медичного закладу”, – додали в поліції.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. // Діло