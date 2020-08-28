Львівські патрульні знайшли чоловіка, який викрав свою посилку з пошти, не заплативши

Вчора близько 16-ї години надійшов виклик у відділення пошти на вулиці Мазепи.

Працівниця розповіла патрульним 4 батальйону, що громадянин прийшов забирати свою посилку. Коли почув, що за неї треба заплатити 1300 гривень, то різко схопився за пакунок і почав втікати.

На виклик відреагували кілька екіпажів. Один з них отримавши орієнтування телефоном, одразу вирушив на пошуки грабіжника.

Обстежуючи прилеглі території, патрульні помітили схожого чоловіка в автомобілі Mazda Е2100. 41-річний львів’янин вгледівши поліцейських почав помітно нервувати. Схоже він не очікував, що його так швидко знайдуть. Він не встиг навіть завести двигун.

Під час поверхневої перевірки автомобіля, там виявили згадану посилку. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Шевченківського відділу поліції. // Вартові еспресо