Львівські поліцейські затримали учасника угруповання, що «спеціалізувалося» на контрабанді та збуті зброї

Під час обшуків правоохоронці вилучили пістолети, гранати, набої, саморобні вибухові пристрої тощо.

Упродовж пів року оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі обласної поліції документували злочинну діяльність угруповання, аби встановити всіх його учасників.

Як встановили поліцейські, до його складу входило 5 осіб – мешканці Львівської, Закарпатської та Тернопільської областей, серед яких приватні міжнародні перевізники. Злочинна група «спеціалізувалася» на незаконному придбанні, зберіганні та збуті незареєстрованої вогнепальної зброї, зокрема й за кордон. Учасники угруповання – перевізники – доставляли зброю за межі України у розібраному стані.

З метою документування факту контрабанди зброї у межах міжнародного співробітництва оперативники передали відповідну інформацію до польських колег, які у вересні минулого року затримали двох учасників групи. На даний час справа щодо дій зловмисників вже розглядається в суді.

26 травня поліцейські затримали організатора угруповання у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та провели санкціоновані обшуки за місцями мешкання затриманого та інших фігурантів. Вилучили гранати, пістолети, набої різного калібру, тротилові шашки вагою 750 г, капсулі детонаторів та електродетонатори, саморобний вибуховий пристрій вагою 400 г, РПГ, пристрої невідомої конструкції, до якої під’єднані дроти, мікросхеми, інші засоби для виготовлення вибухових пристроїв та інструкцією по збірці вибухівки, а також понад 20 тисяч доларів США.

Наразі йому вже повідомлено про підозру за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру і за ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Після проведення експертизи вилучених речей та необхідних процесуальних заходів буде надана правова оцінка діям ще двох учасників угруповання. Досудове розслідування за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури триває.

За скоєне може загрожувати до семи років ув’язнення.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України