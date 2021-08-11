Львівські вироки: бандити прикинулися поліцейськими, поліцейські діяли як «бандити»

У державному реєстрі судових рішень з’явилися нові вироки у кримінальних провадженнях, винесені районними судами міста Львова.

«Діло» пропонує огляд найцікавіших справ, які слухалися у судах першої інстанції, станом на 10 серпня.

Потрапив у Львові до рук псевдо-поліцейських

3 серпня Залізничний районний суд міста Львова виніс вирок одному з учасників банди, які під виглядом поліцейських незаконно позбавили волі приїжджого чоловіка та вимагали у нього 10 тисяч доларів за те, що вони не будуть “порушувати проти нього кримінальну справу”.

Як було встановлено на судовому слідстві, зловмисники, дізнавшись про чоловіка, який має намір придбати у Львові медичні препарати, обіг яких обмежено, розробили чіткий план, щоб привласнити його гроші. Загалом до кримінальної шайки входило п’ятеро осіб — організатор злочину, його пособниця, яка дала “наводку” на майбутню жертву, один “продавець” та двоє “поліцейських”.

На лаві підсудних наразі опинився лише один із зловмисників, який прикидався правоохоронцем — він підписав із прокурором угоду про визнання винуватості. Щодо інших учасників злочинної групи проводиться слідство в окремому кримінальному провадженні.

Схема відбирання грошей буда доволі проста, хоч і трудомістка. Покупця заборонених медпрепаратів викликали до Львова і запропонували придбати “товар”. Зустріч призначили 4 березня цього року на виїзді з міста, на автозаправці неподалік ТРЦ “Кінг крос Леополіс”.

Після того, як учасник банди, який виконував роль продавця, передав потерпілому пакет начебто із забороненими медпрепаратами, на місці “злочину” з’явилося двоє “поліцейських”. Покупцеві пред’явили обкладинку поліцейського посвідчення та заштовхали в “Шкоду Октавію”. Підсудний сів за кермо автомобіля, а його напарник-”поліцейський”, пристебнувши “арештанта” до себе кайданками, зайняв заднє сидіння.

Упродовж п’яти годин бандити утримували чоловіка в автомобілі, роз’їжджаючи з ним вулицями міста та підшуковуючи місце для його утримання. Від жертви вони вимагали 10 тисяч доларів, щоб “не притягувати його до кримінальної відповідальності”. В рахунок цієї суми один із “псевдо-поліцейських” стягнув з його пальця золоту обручку чоловіка. Можливо, в цей момент потерпілому нагадали про дружину і він, зателефонувавши до неї, попросив перекинути 25 тисяч гривень на банківські реквізити, які йому дали його викрадачі.

Після того, як організатор злочину зняв переказ із банкомата на вулиці Грінченка, жертву довезли до перехрестя Виговського – Кульчицької та викинули із авта на тротуар. Коли учасники злочину зібралися разом на вулиці Городоцькій, щоб поділити гроші, їх затримала поліція.

Суд затвердив угоду про визнання винуватості одним із “псевдо-поліцейських”, яку він уклав із прокурором, та призначив узгоджене сторонами покарання — 5 років “умовного” позбавлення волі з іспитовим терміном 3 роки.

Смерть під час затримання патрульними: правоохоронців визнали винними

3 серпня Галицький районний суд міста Львова ухвалив рішення щодо шістьох співробітників патрульної поліції, яких звинувачують у смерті 22-річного львів’янина під час рейду в гральному закладі на вулиці Куліша в лютому 2018 року.

Цей трагічний випадок уже набув великого резонансу. Поліцейських звинувачують у застосуванні надмірного насильства щодо молодого чоловіка, який, очевидно, щоб приховати наявність у себе заборонених речовин, спробував проковтнути один із поліетиленових пакетиків, що були в нього в кишені.

Під час його незаконного обшуку та затримання патрульними із викручуванням рук та утримання на землі цей сторонній предмет опинився у його дихальних шляхах і хлопець задихнувся. Як сказано у вироку, перед смертю потерпілий “видавав незрозумілі звуки, схожі на “рик звіра” та храп, просив про допомогу”, але правоохоронці на це адекватно не відреагували.

На суд патрульні поліцейські прийшли у формі, оскільки досі виконують функції правоохоронців.

Керівництво поліції вважає, що вони діяли у межах своїх повноважень і не винні в інкримінованому їм злочині. Давати пояснення на суді обвинувачені відмовилися, зіславшись на ст. 63 Конституції України.

Вислухавши докази звинувачення, покази свідків та пояснення потерпілих, суд прийшов до висновку, що патрульні допустили перевищення службових повноважень, яке спричинило тяжкі наслідки. За вироком суду їм призначили по 8 років позбавлення волі, позбавили спеціальних звань “лейтенант поліції” та заборонили займати посади у державних органах упродовж трьох років.

Також патрульні мають заплатити 48,8 тис. грн за проведення експертиз, а родичам загиблого із держбюджету повинні відшкодувати понад 4 млн грн моральних та матеріальних збитків.

У поліції готують апеляцію на вирок Галицького районного суду. Доки вирок не набув чинності обвинувачені продовжують працювати у патрульній поліції.

Вкрадені на вокзалі гроші повернули майже через 2,5 роки

5 серпня Залізничний районний суд міста Львова ухвалив рішення щодо уродженця Закарпатської області, який під виглядом допомоги нетверезому транзитному пасажирові на залізничному вокзалі пограбував його, та постановив видати жертві злочину 5 тисяч гривень, які були вилучені як речовий доказ.

Цей випадок трапився ще в 2018 році на сам день Святого Миколая, 19 грудня. Закарпатець, який, за його словами, надає послуги приватних перевезень, побачив у залі очікувань вокзалу підпилого чоловіка з великою сумкою, який втомлено присів під стіною. Очевидно, тоді в нього й визрів план пограбування.

Як згодом з’ясувалося, втомлений транзитний пасажир того ранку приїхав із Польщі і мав пересадку у Львові на потяг до Херсону. Маючи вільний час до відправлення потяга, він розміняв 200 доларів і пішов з товаришем по привокзальних кафешках. 5 тисяч гривень, які залишилися після рясного сніданку з випивкою, згодом сховав до кишені сумки. Від спожитого того ранку йому згодом стало зле і він присів біля кіоску, а коли до нього підійшов незнайомий йому закарпатець, попросив відвести його до медпункту.

“Помічник” повів підпилого пасажира до підземного переходу з виходом до перонів, дорогою взявши у нього наплічну сумку, щоб той її “не вимастив”. Під час чергового перепочинку на сходах, що ведуть на перон, нетверезий чоловік зауважив, що його супроводжувач риється в його сумці і виймає гроші — купюра за купюрою. Вмить протверезівши, він почав кричати на непроханого “помічника”, але той викинув сумку і кинувся тікати. Почалася погоня.

На вигуки “тримайте, він забрав мої гроші”, з якими пасажир біг за грабіжником, першим відреагував військовий, який очікував на прибуття поїзда. Він схопив утікача та повалив його на землю. За хвилину на місці пригоди були поліцейські, які патрулювали на цьому ж пероні.

На суді обвинувачений заперечував свою вину, але зібраних доказів та показів свідків виявилося досить, щоб визнати його винним у грабежі. За вироком суду йому призначено покарання у вигляді штрафу у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів громадян — 1 700 гривень. 5 тисяч гривень, які були вилучені ще в грудні 2018 року як речовий доказ, постановлено повернути власникові — пограбованому пасажирові.

Богдан Скаврон