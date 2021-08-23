Львівські вироки: зустріч біля кладовища закінчилася убивством та за що покусали голову ОСББ

У державному реєстрі судових рішень з’явилися нові вироки у кримінальних провадженнях, винесені районними судами міста Львова.



«Діло» пропонує огляд найцікавіших справ, які слухалися у судах першої інстанції, станом на 21 серпня.

Щоб прогодувати сім’ю — пішов у наркобізнес

Залізничний районний суд міста Львова розглянув справу студента львівського коледжу харчової промисловості, який займався так званими “закладками” наркотиків — здебільшого амфетаміну.

Його затримали поліцейські на вулиці Любінській у квітні 2019 року, коли він розносив “замовлення” за адресами, які йому вказували у чаті в Telegram. Відповідно до домовленості, він отримував від дилера, справу якого правоохоронці розслідують окремо, уже розфасований в пакети амфетамін, після чого ходив за вказаними адресами та робив “закладки”, переважно, закопуючи пакети з наркотиком в землю. Після цього робив фото місця та разом із його координатами відправляв у той же чат в Telegram. За кожну зроблену “закладку” він повинен був отримувати 60 гривень.

На суді парубок, якому лише нещодавно виповнилося 18 років, пояснив, що живе у неповній та багатодітній сім’ї, без батька, тому вимушений був заробляти гроші в будь-який спосіб. Під його опікою, як старшого із трьох дітей, також перебуває бабуся — інвалід 2-ї групи.

“У зв’язку зі збігом даних тяжких особистих обставин та відсутністю життєвого досвіду вирішив тимчасово заробити, відгукнувшись на оголошення із пропозицією здійснювати закладки наркотичних засобів”, – цитують підсудного у вироку.

На доказ своїх позитивних характеристик обвинувачений представив на суді грамоти УГКЦ, НОТ “Політехнік”, ОСТ “Лісотехнік” та диплом Художньо-меморіального музею Леопольда Левицького.

Врахувавши всі обставини справи, зокрема, те, що студент коледжу скоїв злочин будучи ще неповнолітнім, суд ухвалив рішення про покарання, не пов’язане із реальним позбавленням волі. Згідно з вироком, йому призначено 5 років “умовного” ув’язнення з іспитовим строком на два роки, упродовж яких він не повинен вчинити нового кримінального правопорушення і виконувати покладені на нього обов’язки.

Помстився за “бездіяльність” голови ОСББ, тричі вкусивши його за ніс

Залізничний районний суд міста Львова ухвалив рішення у справі про напад на голову ОСББ “Любінська дорога”, якого мешканець одного з будинків звинуватив у бездіяльності, а потім мало не відкусив йому ніс.

Цей випадок стався 22 квітня цього року перед вхідними дверима правління ОСББ на вулиці Любінській. Як пояснив на суді обвинувачений, впродовж трьох років у належній йому квартирі відсутнє теплопостачання, а з травня 2020 року протікає каналізаційна труба. Через це у помешканні замокають стіни і погіршується його санітарний стан. З даного приводу він неодноразово звертався до голови ОСББ, але той ігнорував усі його звернення, не вживаючи жодних заходів для усунення несправностей в комунікаціях будинку.

“Така тривала бездіяльність викликала у нього значне обурення і емоційний зрив, що стало причиною протиправних дій”, – цитують пояснення підсудного в матеріалах судової справи.

Мешканець неопалюваної квартири з каналізацією, яка протікає, побачивши голову ОСББ буквально озвірів. Він схопив його двома руками за голову і тричі укусив за ніс, залишаючи кусано-рвані рани, а коли разом із ненависним йому кербудомупав на землю, то ще й укусив його за мізинець, спричинивши перелом фаланги.

Потерпілий пред’явив до обвинуваченого цивільний позов про стягнення з нього завданої матеріальної шкоди на суму понад 78 тисяч гривень та моральну шкоди у розмірі чверть мільйона гривень.

“Цивільний позов обгрунтовує тим, що внаслідок протиправних дій обвинуваченого він змушений був звернутись у Міський травматологічний пункт № 1, де йому накладено шви на кусано-рвані рани носа та гіпсову пов’язку на руку”, – йдеться у вироку.

Майже місяць голова ОСББ перебував на листку непрацездатності, крім того проходив процедури ультразвукового лікування рубців носа та НЧ-лікування і озокеритну терапію на ліву руку. Звернувшись за консультацією хірурга, він отримав рекомендацію проведення ринопластики – вартість такої процедури становитиме 77 400,00 грн.

Голова ОСББ нарікав, що “наслідки нанесених йому тілесних ушкоджень відчуваються досі, оскільки при згині пальців в кулак фаланга ушкодженого пальця затерпає та він повністю не відчуває її, а внаслідок пошкодження носа в нього утруднене дихання та з’явились головні болі. Крім того, після згаданих подій відбулося святкування весілля його доньки, однак повноцінно відсвяткувати його через понівечене обвинуваченим обличчя він не зміг”.

Зваживши всі обставини справи, суд виніс вирок, за яким обвинуваченому призначено покарання у вигляді 160 годин громадських робіт. Він також повинен виплатити близько 78 тисяч гривень матеріальної шкоди потерпілому, а суму моральних збитків суд зменшив удесятеро — до 25 тисяч гривень

Охоронець кладовища забив до смерті свого приятеля

Личаківський районний суд міста Львова виніс вирок колишньому львівському боксерові, кандидату в майстри спорту, охоронцеві Личаківського кладовища, якого звинуватили у нанесенні тілесних ушкоджень, які призвели до смерті чоловіка.

Про убивство, яке сталося у квартирі, де тимчасово проживав потерпілий, повідомили його сусіди 17 лютого 2020 року. Напередодні тут “засідали”, розпиваючи пиво та горілку, приятелі покійного, серед яких був його старий знайомий — охоронець Личаківського цвинтаря, разом з яким він і раніше пиячив.

Як пояснила на суді донька убитого чоловіка, її батько зловживав алкогольними напоями та не міг проживати разом із її сім’єю, в якій є малолітня дитина, тому для нього вона орендувала окреме помешкання. За декілька днів до убивства у розмові з нею він згадував про приятеля-охоронця, зауваживши, що підозрював його у крадіжках з квартири, але потім запевнив, що вони помирилися.

Обвинувачений на суді підтвердив, що дійсно зустрівся біля місця своєї роботи із давнім знайомим і на його запрошення пішов до нього додому, де вже було двоє чоловіків та жінка, пив там разом зі всіма, після чого пішов до себе додому, дорогою викликавши таксі. Сліди від ушкоджень, які були в нього на кулаках пояснив тим, що того вечора займався миттям машини.

Однак, такі покази обвинуваченого спростували свідки, які були тієї ночі з ним за одним столом. Причина конфлікту загубилася в алкогольному тумані, але вони пригадували, що потерпілий виганяв свого гостя з дому, після чого той накинувся на старшого чоловіка і почав наносити йому удари кулаками, а потім, коли той упав, добивав ногами. Після розправи він повернувся за стіл і налив собі горілки. Налякані тим, що сталося, інші учасники застілля повибігали з квартири, при цьому жінка побігла босою, залишивши взуття в передпокої, а її супутник залишив на столі свій мобільний телефон.

За вироком суду колишнього боксера, який і раніше перебував у полі зору правоохоронців через вуличні бійки, визнати винним у скоєнні злочину передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України та призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на 8 років, з яких майже півтора року він вже відбув у слідчому ізоляторі.

Богдан Скаврон