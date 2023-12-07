Львівського лікаря, який пропонував оперу СБУ $15 тисяч за виїзд за кордон, ув’язнили на 4 роки

Галицький районний суд міста Львова визнав лікаря-інфекціоніста КНП ЛОР «Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня» винним у наданні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 29 листопада.

На початку повномасштабного вторгнення РФ старшому оперуповноваженому підрозділу УСБУ у Львівській області подзвонив лікар і запропонував обговорити питання про перетин кордону. На першій зустрічі обвинувачений попросив вирішити питання про перетин ним кордону та запропонував 15 тисяч доларів хабара. Оперативник доповів про інцидент керівнику. Почались слідчі дії. Фігуранти зустрічалися ще двічі. Обвинувачений говорив, що боїться мобілізації і має намір перетнути кордон.

Домовленість була така, що працівник СБУ перевозить лікаря в своїй машині до кордону і там прикордонники його пропустять.

23 березня гроші в салоні авто перебував оперуповноважений СБУ і начальник його підрозділу.

Оперативник неодноразово говорив лікарю, що сам питання не вирішує і буде домовлятися зі своїм начальником. Тому обвинувачений наполягав, щоб він переконав начальника і готував 15 тисяч доларів для них обох.

У судовому засіданні чоловік вину не визнав. Розповів, що оперуповноваженого знав, бо лікував його. При зустрічі попросив допомогти в перетині кордону, оскільки знав, що той працює в СБУ. Обвинувачений намагався переконати суд, що це есбеушник попросив хабара, але ця зустріч не була зафіксована. Лікар нібито вважав, що має законні підстави виїхати, але погодився заплатити. Пояснював, що не повною мірою усвідомлював обставини через тяжкий психологічний стан, тому не звернувся до правоохоронних органів із заявою, що у нього вимагають хабар. Гроші йому позичили батьки.

Посилання щодо провокації з боку викривачів не знайшли підвердження у судовому засіданні,

Зокрема, в переписці в мессенджері Whatsapp обвинувачений вкрай ініціативно схиляє співробітника УСБУ у Львівській області вирішити питання його безперешкодного виїзду за межі України за грошову винагороду. На одну репліку працівника СБУ він відповідає численними повідомленнями. Суд вважає, що викривачі не вчиняли жодних активних дій з метою провокації обвинуваченого та умисно не створювали умов, за яких він мусив надавати неправомірну вигоду. Більше того, оперуповноважений СБУ неодноразово попереджав чоловіка про можливість покарання за такі дії.

Обставинами, що помʼякшують покарання, суд вважає наявність на утриманні обвинуваченого неповнолітньої дитини.

Лікаря засудили до 4 років позбавлення волі без конфіскації особистого майна.