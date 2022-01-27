Львівського водія за їзду «під кайфом» вчетверте арештували на 15 діб та позбавили прав на 190 років

Анатолія Савіцького систематично зупиняють за кермом у стані наркотичного сп’яніння, але він продовжує їздити містом

33-річного львів’янина Анатолія Савіцького вчетверте за рік арештували на 15 днів за систематичну п’яну їзду. Його неодноразово зупиняли за кермом у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, проте він ігнорує судові засідання і не платить штрафи.

ZAXID.NET уже повідомляв про 33-річного Анатолія Савіцького – львівського водія-рекордсмена зі штрафів за керування у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. За інформацією єдиного реєстру судових рішень, лише за минулий рік на нього склали більше 30 адмінпротоколів, оштрафували щонайменше на 1,07 млн грн та позбавили прав сукупно на 160 років. Ще кілька постанов перебувають на розгляді у різних судах. Однак постанови суду Анатолій Савіцький ігнорує. При цьому, жоден автомобіль на Анатолія Савіцького не зареєстрований, тож вилучити його у нього не можуть.

28 грудня Шевченківський районний суд Львова вперше призначив йому 15 діб адмінарешту за систематичне керування автомобілем у стані сп’яніння. 10 січня цей же суд розглядав одразу дві постанови патрульної поліції на Анатолія Савіцького. 2 вересня 2021 року його у стані наркотичного сп’яніння за кермом автомобіля Opel Kadett патрульні зупинили на вул. Липинського, 54б, а 6 вересня – на вул. Юрія Липи, 20. У обох випадках, за свідченнями патрульних, у нього були розширені зіниці, порушене мовлення та тремтіли пальці, однак від проходження перевірки на вміст наркотиків у кров він відмовився.

Тож суддя Шевченківського районного суду Оксана Федорова призначила йому по 15 днів адміністративного арешту та позбавила права керувати транспортом на 10 років. 17 січня Шевченківський райсуд розглядав ще один адмінпротокол щодо Анатолія Савіцького за керування автомобілем у стані наркосп’яніння, складений 24 вересня 2021 року за порушення на перехресті вул. Замарстинівська – Липинського, й учетверте призначив йому 15 днів арешту з позбавленням права керувати транспортом на 10 років.

Загалом цього року львівські суди винесли три постанови на Анатолія Савіцького за керування у стані наркотичного сп’яніння та сукупно позбавили його прав на 190 років.

Як пояснив ZAXID.NET юрист Тарас Гук, виконувати кожну постанову суду Анатолій Савіцький мав би окремо. Після закінчення терміну апеляції постанову повертають в управління патрульної поліції, звідки її, відповідно, передають на виконання у райвідділок за місцем проживання порушника. Однак реально притягнути до відповідальності такого водія можна лише якщо поліція відкриє кримінальне провадження за фактом умисного невиконання рішення суду, проте справ, коли водій за невиконання рішення суду отримав реальний термін, в Україні наразі немає.