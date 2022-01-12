Люди продовжують вестися на схему «ваш родич у біді»: пенсіонер віддав шахраям більше ₴100 тис.

Як встановили правоохоронці, 86-річний житель міста Винники передав чоловіку більше 114 тисяч гривень нібито для проведення термінової операції його сину, який, за словами шахрая, отримав травми внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

11 січня у поліцію за допомогою звернувся 86-річний житель міста Винники. За словами заявника, до нього зателефонував невідомий чоловік, який повідомив, що його син потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, отримав травми й для проведення йому термінової операції необхідні гроші. Пенсіонер сприйняв цю вигадану історію на віру і в подальшому до нього додому приїхав невідомий чоловік, якому він передав кошти у сумі понад 114 тисяч гривень. Згодом з’ясувалось, що в аварію син заявника не потрапляв, а насправді літній чоловік став жертвою шахрая.

До розкриття злочину були задіяні оперативники Управління карного розшуку поліції Львівщини. Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 35-річний мешканець Луганської області, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

За даним фактом слідчі Львівського районного управління поліції №1, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — позбавлення волі на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють причетність зловмисника до вчинення інших злочинів.

Відділ комунікації поліції Львівської області