Людське життя оцінив у 200 грн. — вбивцю боржника ув’язнили на 7 років

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України). Судом йому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі.

Ювенальні прокурори у суді довели, що тяжкий злочин проти життя людини скоїв 17-річний житель смт Черняхів.

Приїхавши до родичів у село на вихідні, хлопець вирішив заодно забрати у місцевого жителя 200 грн, які той боргував батькові. Прийшовши вранці, близько 7.00 год, до помешкання боржника, взявся вибивати з нього борг у буквальному розумінні – кулаками. Від отриманих численних побоїв 33-річний чоловік помер того ж дня.

Під час слідства та судового розгляду свою вину неповнолітній визнавав частково.

Однак ювенальні прокурори надали у сукупності достатньо доказів та результатів експертиз, на підставі яких суд призначив максимальне покарання, передбачене неповнолітнім за такий злочин Кримінальним кодексом України.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури