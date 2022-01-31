Махінації із заробітною платою в харківському ізоляторі — викрито 6 поліцейських

За процесуального керівництва обласної прокуратури повідомлено про підозру начальнику одного з харківських ізоляторів тимчасового тримання та 5 підлеглим йому поліцейським за фактом заволодіння чужим майном за попередньою змовою групою осіб, вчиненого у великих розмірах повторно (ч. 4 ст. 191 КК України).

Як повідомив начальник відділу обласної прокуратури Дмитро Пучко, досудовим розслідуванням встановлено, що у 2019 році начальник одного з харківських ізоляторів тимчасового тримання розробив план заволодіння грошовими коштами та вступив у змову зі своїми підлеглими.

Поліцейські одного з відділів ізолятора систематично не приходили на роботу, займаючись особистими справами, у тому числі оплачуваною діяльністю. Начальник ізолятора, достовірно знаючи про це, умисно не повідомляв про вказані факти вищому керівництву.

Хоча поліцейські не виконували свої службові обов’язки, заробітна плата їм нараховувалась. Частину грошей вони передавали начальнику ізолятора за те, що він приховував їх відсутність на робочому місці.

Усього правоохоронці незаконно заволоділи понад 2 млн гривень бюджетних коштів.

28 січня, відразу після передачі одним з поліцейських частини безпідставно нарахованої заробітної плати в сумі 5 тис. гривень начальнику ізолятора, їх обох затримано в порядку ст. 208 КПК України. Обом затриманим та ще чотирьом поліцейським повідомлено про підозру.

30 січня начальнику ізолятора та іншому затриманому правоохоронцю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу іншим підозрюваним.

Крім того, встановлюються інші особи, причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Досудове розслідування проводять слідчі територіального управління ДБР, розташованого в м. Полтаві, оперативний супровід здійснюють співробітники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури