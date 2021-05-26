Махінації із землями держвласності – на Закарпатті судитимуть групу експосадовців райуправління Держкомзему

Серед обвинувачених — колишні керівник управління та його заступник, а також начальник відділу. Внаслідок їхніх дій державі було завдано понад мільйон гривень збитків.

Протиправну діяльність посадовців викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області Нацполіції спільно із колегами-правоохоронцями.

За даними слідства, обіймаючи свої посади, фігуранти незаконно передали з державної у приватну власність п’ять земельних ділянок загальною площею 9,9 га на території Руськополівської сільської ради. Для цього вони внесли недостовірні відомості до офіційних документів щодо їх кадастрових номерів та меж, розробили на підставі нових даних проєкти землеустрою та технічну документацію, яку в подальшому підписали та затвердили. Дії посадових осіб завдали державі збитків на суму понад мільйон гривень.

На підставі отриманих доказів колишнім керівнику районного управління Держкомзему та його заступнику, а також начальнику відділу слідчі обласної поліції повідомили про підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України:

— зловживання владою або службовим становищем, вчинене злочинною групою (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364);

— службове підроблення, вчинене злочинною групою (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366).

Учора, 25 травня, за погодження Закарпатської обласної прокуратури обвинувальний акт щодо групи посадовців скеровано до суду. Двоє обвинувачених наразі обіймають керівні посади в селищній раді та в управлінні Держгеокадастру.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України