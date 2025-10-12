Махінації із землями на суму понад ₴1,9 млн: на Київщині повідомлено про підозру ексголові сільради

Фігурант, обіймаючи посаду голови сільської ради одного із населених пунктів на Білоцерківщині, підробив документи для передачі земель громадянам. Зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювалось за оперативного супроводу Білоцерківського РВ ГУ СБУ у місті Києві та Київської області.

За даними слідства, упродовж осені 2020 року, 50-річний чоловік, підробив протокол поіменного голосування під час сесій та неодноразово підписував і видавав завідомо неправдиву документацію. Внаслідок цього, земельні ділянки на території Київщини, загальною площею понад 31 гектар, було передано у власність приватних осіб.

Таким чином, фігурант спричинив одній з громад на Білоцерківщині матеріальної шкоди на загальну вартість у 1 906 000 гривень.

Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, повідомили експосадовцю про підозру за фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України).

Поліція Київської області