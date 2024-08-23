Махінації під час ремонту вагонного депо на ₴1,2 млн.: поліція Синельниківщини викрила засновника та бухгалтера товариства

Задля заволодіння державними коштами підозрювані підробили та надали замовнику офіційні документи, в яких значно завищили вартість дійсно виконаних робіт.

Задокументували злочинну діяльність фігурантів правоохоронці Синельниківського районного управління поліції. У листопаді 2022 року засновник товариства уклав договір зі службовою особою Синельниківського пасажирського вагонного депо про поточний ремонт покрівлі вагоноскладальної дільниці у м. Синельникове, на більш ніж 5,8 млн гривень.

Через деякий час фігурант повідомив замовнику, що роботи по ремонту зроблено та надав акти виконаних робіт, які були заздалегідь підроблені бухгалтером товариства. У офіційних документах підозрювані завищили вартість виконаних робіт на 1,2 млн гривень.

З’ясувалося, що замість деталей вказаних у договорі, підрядник поставив значно дешевші, але у документах цього не зазначив.

На підставі зібраних доказів 21 серпня 51-річному засновнику товариства та 52-річному бухгалтеру повідомлено про підозру за ч. 3, 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Слідчі заходи поліція проводила під процесуальним керівництвом Синельниківської окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Синельниківського РУП