Махінації з нерухомістю: повідомлено про підозру нотаріусу, який надав доступ до реєстру своєму спільнику

За процесуального керівництва Харківської місцевої прокуратури № 2 повідомлено про підозру приватному нотаріусу та його пособнику за фактом зловживання своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави (ч. 3 ст. 365-2 КК України).

Як розповів керівник місцевої прокуратури Едуард Новіков, досудовим розслідуванням встановлено, що до приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу звернувся його знайомий, який є колишнім реєстратором реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, з проханням зареєструвати право власності на нежитлові приміщення в будинку, розташованому в Шевченківському районі м. Харкова, за громадянином. Зазначені приміщення перебувають у власності Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та приватизації Харківської міської ради. Їхня вартість складає майже 700 тис. грн.

У жовтні 2019 року приватний нотаріус, достовірно знаючи, що його знайомий має навички роботи у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, передав йому свій крипто-ключ, надавши можливість провести незаконну реєстрацію права власності на нежитлові приміщення.

19 лютого цього року приватному нотаріусу повідомлено про підозру за фактом зловживання своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави (ч. 3 ст. 365-2 КК України). Колишньому реєстратору повідомлено про підозру за фактом пособництва у зловживання своїми повноваженнями приватним нотаріусом з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління СБ України в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура