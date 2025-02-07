Махінації з видобутком вугілля на мільйони гривень: на Львівщині судитимуть учасників ОЗГ на чолі зі «смотрящим»

Йдеться про директора, його заступника, головного інженера та начальника технологічного комплексу шахти, а також керівника комерційної структури та так званого «смотрящого» за шахтою. У щоденні звіти щодо видобутку вугільної продукції фігуранти вносили фіктивні дані. Добовий видобуток, зазначений в офіційних документах, був у тричі менший за фактичний. Обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі слідчого управління обласної поліції, до її організації причетний директор шахти та «смотрящий» за нею. Щоб провернути оборудку, залучили головного інженера, заступника директора начальника технологічного комплексу державного підприємства та дружнього підприємця.

Вони за вказівкою організаторів вносили до щоденних звітів про видобуток вугілля фіктивні дані. Це дозволяло накопичувати необліковані залишки продукції, яку вивозили з території шахти під виглядом відходів на так звані перевалкові майданчики. До прикладу, в одному офіційному добовому звіті до профільного міністерства фігуранти показали 80 тонн видобутого вугілля замість 240. Надалі вугілля без відображення у бухгалтерському обліку реалізовували підконтрольним фірмам. Сума завданих збитків підприємству становить майже 2,4 млн грн..

У червні минулого року учасники оборудки отримали підозри.

Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт за погодженням зі Спеціалізованою екологічною прокуратурою Львівської обласної прокуратури стосовно 5 учасників організованої групи скеровано до суду.

Дії обвинувачених кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення офіційних документів) Кримінального кодексу Україні.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України