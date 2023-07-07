Махінації з землею: за фальсифікацію документів судитиуть начальника управління Ужгородської міськради

Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно начальника одного з управлінь Ужгородської міської ради за фактом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів (ч. 1 ст. 366 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачений налагодив протиправний механізм зміни цільового призначення землі колишнього промислового підприємства, що давало змогу власнику створити умови для її вигідної реалізації в майбутньому. Йдеться про ділянку на Слов’янській набережній в Ужгороді.

Посадовець вніс неправдиві відомості до ряду документів при розробленні містобудівної документації. Крім цього, усупереч вимог законодавства, погодив проєкт зміни цільового призначення землі. Згідно з даними генплану міста та детального плану території, ця ділянка розташована в зоні промислових підприємств і є територією виробничої забудови, що унеможливлювало проведення там будівництва комплексу багатоквартирних житлових будинків.

Такі протиправні дії безпосередньо вплинули на фінансову та ринкову привабливість згаданої земельної ділянки та створили умови для її забудови багатоквартирним будинком.

Досудове розслідування здійснювали здійснювали слідчі ГУ Нацполіції Закарпаття за оперативного супроводу Управління СБУ в Закарпатській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури